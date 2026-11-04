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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Grindr legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Grindr lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grindr im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,175 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,160 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 135,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 17,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Grindr einen Umsatz von 115,8 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,625 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,430 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 542,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 439,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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