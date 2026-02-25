Grindr Aktie
WKN DE: A3D1JL / ISIN: US39854F1012
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Grindr stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Grindr wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,125 USD aus. Im letzten Jahr hatte Grindr einen Verlust von -0,700 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 25,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 122,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 97,6 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,493 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,740 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 436,0 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 344,6 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grindr Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Grindr stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Grindr präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Grindr Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Grindr Inc Registered Shs
|9,55
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.