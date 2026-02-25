Ausblick: Grindr stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grindr wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,125 USD aus. Im letzten Jahr hatte Grindr einen Verlust von -0,700 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 25,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 122,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 97,6 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,493 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,740 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 436,0 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 344,6 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

