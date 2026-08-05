Grindr Aktie
WKN DE: A3D1JL / ISIN: US39854F1012
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Grindr verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Grindr wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,155 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 27,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 104,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Grindr für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 132,5 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,648 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,430 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 537,3 Millionen USD, gegenüber 439,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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