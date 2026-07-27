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WKN DE: A416C9 / ISIN: FI4000517966

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: GRK Infra gewährt Anlegern Blick in die Bücher

GRK Infra stellt am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,282 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,320 EUR je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 214,2 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 231,9 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie, gegenüber 1,07 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 922,4 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 872,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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