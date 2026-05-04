Ausblick: GRK Infra präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GRK Infra wird am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,010 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GRK Infra noch 0,140 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll GRK Infra in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 120,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 174,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,05 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,07 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 820,0 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 872,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at