Ausblick: GRK Infra präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GRK Infra lädt am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,241 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GRK Infra noch 0,340 EUR je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 213,6 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 194,3 Millionen EUR aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,21 EUR, gegenüber 0,930 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 858,3 Millionen EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 728,6 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at