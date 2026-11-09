Ausblick: Grocery Outlet informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Grocery Outlet wird am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grocery Outlet im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,156 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 USD je Aktie gewesen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,17 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,17 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,547 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,70 Milliarden USD, gegenüber 4,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net