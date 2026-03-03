Grocery Outlet Aktie
Ausblick: Grocery Outlet legt Quartalsergebnis vor
Grocery Outlet lässt sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Grocery Outlet die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,212 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 960,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Grocery Outlet in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,22 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,784 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,400 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,70 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 4,37 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
