Ausblick: Grocery Outlet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grocery Outlet wird am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,023 USD gegenüber -0,240 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Grocery Outlet 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,15 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Grocery Outlet 1,13 Milliarden USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,499 USD, gegenüber -2,300 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 4,66 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,69 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at