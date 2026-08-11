Grocery Outlet Aktie

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WKN DE: A2PLX8 / ISIN: US39874R1014

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Grocery Outlet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Grocery Outlet wird am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,126 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Grocery Outlet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,05 Prozent auf 1,17 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Grocery Outlet noch 1,18 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,507 USD, gegenüber -2,300 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 4,66 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,69 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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