Ausblick: Group 1 Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Group 1 Automotive öffnet am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Group 1 Automotive im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,60 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 10,82 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,66 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,70 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 41,13 USD, wohingegen im Vorjahr noch 25,24 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,68 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 22,57 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at