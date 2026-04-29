Ausblick: Group 1 Automotive informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Group 1 Automotive wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 8,82 USD. Das entspräche einer Verringerung von 8,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 9,67 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 1,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 41,66 USD je Aktie, gegenüber 25,24 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 22,98 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 22,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at