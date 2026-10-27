Group 1 Automotive Aktie
WKN: 910163 / ISIN: US3989051095
|
27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Group 1 Automotive stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Group 1 Automotive präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,50 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Group 1 Automotive noch 1,00 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,58 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,78 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 37,10 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 25,24 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,05 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 22,57 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Group 1 Automotive Inc.
|
07:01
|Ausblick: Group 1 Automotive stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Group 1 Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Group 1 Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Group 1 Automotive präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Group 1 Automotive informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Group 1 Automotive Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Group 1 Automotive Inc.
|218,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: Börsen in Fernost uneinheitlich
Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.