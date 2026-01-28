Group 1 Automotive Aktie

Group 1 Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910163 / ISIN: US3989051095

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Group 1 Automotive veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Group 1 Automotive lädt am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

8 Analysten schätzen, dass Group 1 Automotive für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,16 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,62 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,55 Milliarden USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 41,35 USD, gegenüber 36,81 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 22,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 19,93 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

