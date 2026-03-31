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WKN DE: A40V78 / ISIN: CA39944C1005

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31.03.2026 07:01:06

Ausblick: Groupe Dynamite legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Groupe Dynamite lädt am 01.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,671 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 131,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,290 CAD je Aktie erzielt worden waren.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 378,1 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 39,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 271,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,22 CAD, gegenüber 1,26 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 1,29 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 958,5 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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