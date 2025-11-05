Groupon Aktie
WKN DE: A2P6UE / ISIN: US3994732069
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Groupon stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Groupon präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,013 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 96,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,330 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,56 Prozent auf 122,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,840 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,510 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 506,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 492,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
