Groupon Aktie

Groupon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P6UE / ISIN: US3994732069

09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Groupon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Groupon wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,143 USD gegenüber -1,200 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,75 Prozent auf 136,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 130,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,023 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,510 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 502,3 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 492,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

