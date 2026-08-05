Ausblick: Groupon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Groupon wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,057 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Groupon noch 0,460 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,11 Prozent auf 127,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Groupon noch 125,7 Millionen USD umgesetzt.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,133 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 520,1 Millionen USD, gegenüber 498,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at