Ausblick: GrowGeneration gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GrowGeneration lädt am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,036 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll GrowGeneration im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 42,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,37 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,171 USD je Aktie, gegenüber -0,400 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 167,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 161,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at