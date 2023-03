Ausblick: GrowGeneration öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GrowGeneration präsentiert in der am 15.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,142 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GrowGeneration noch ein Verlust pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 51,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 42,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte GrowGeneration einen Umsatz von 90,6 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,591 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 275,5 Millionen USD, gegenüber 422,5 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at