Ausblick: GrowGeneration verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GrowGeneration veröffentlicht am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,085 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei GrowGeneration für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 36,5 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,219 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,400 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 164,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 161,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at