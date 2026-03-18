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WKN DE: A2H8U5 / ISIN: US39986L1098

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18.03.2026 07:01:06

Ausblick: GrowGeneration veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GrowGeneration stellt am 19.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,075 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 80,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,390 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll GrowGeneration in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,89 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 40,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 37,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,354 USD im Vergleich zu -0,820 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 163,9 Millionen USD, gegenüber 188,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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