Gruma SAB de CV Aktie
WKN: 915731 / ISIN: MXP4948K1056
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Gruma SAB de CV (B) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gruma SAB de CV (B) wird am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 6,69 MXN. Das entspräche einer Verringerung von 22,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 8,64 MXN erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 10,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 27,99 Milliarden MXN gegenüber 31,25 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 27,23 MXN aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 26,76 MXN je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 116,13 Milliarden MXN, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 118,91 Milliarden MXN in den Büchern gestanden hatten.
