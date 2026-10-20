Gruma SAB de CV Aktie

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WKN: 915731 / ISIN: MXP4948K1056

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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: Gruma SAB de CV (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gruma SAB de CV (B) wird am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,66 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,08 MXN je Aktie erzielt worden.

Gruma SAB de CV (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,88 Milliarden MXN abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,48 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 25,84 MXN, gegenüber 28,22 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 117,89 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 122,40 Milliarden MXN generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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