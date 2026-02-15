Grupo Aeromexico SAB de CV Registered Shs Unsponsered American Deposotaory Share Repr 10 Shs Aktie
Ausblick: Grupo Aeromexico SAB de CV Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Grupo Aeromexico SAB de CV Registered präsentiert am 16.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,478 USD. Das entspräche einer Verringerung von 91,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,43 USD erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 0,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,42 Milliarden USD gegenüber 1,42 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,76 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 46,01 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 5,34 Milliarden USD, gegenüber 5,60 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
