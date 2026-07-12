Ausblick: Grupo Aeromexico SAB de CV Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grupo Aeromexico SAB de CV Registered präsentiert in der am 13.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,274 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,06 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent auf 1,51 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,28 USD aus. Im Vorjahr waren 2,41 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 5,93 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at