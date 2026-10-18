Grupo Aeromexico SAB de CV Registered Shs Aktie
WKN DE: A41VX4 / ISIN: MX01AE040002
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18.10.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Aeromexico SAB de CV Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Grupo Aeromexico SAB de CV Registered stellt am 19.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,596 MXN aus. Im letzten Jahr hatte Grupo Aeromexico SAB de CV Registered einen Gewinn von 13,04 MXN je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,88 Prozent auf 28,37 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Aeromexico SAB de CV Registered noch 26,55 Milliarden MXN umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,21 MXN je Aktie, gegenüber 4,61 MXN je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 105,57 Milliarden MXN. Im Vorjahr waren 102,92 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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