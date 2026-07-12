Grupo Aeromexico SAB de CV Registered Shs Aktie

Grupo Aeromexico SAB de CV Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41VX4 / ISIN: MX01AE040002

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12.07.2026 07:01:06

Ausblick: Grupo Aeromexico SAB de CV Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Grupo Aeromexico SAB de CV Registered wird am 13.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,461 MXN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 9,76 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 26,33 Milliarden MXN gegenüber 25,65 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,18 MXN im Vergleich zu 4,61 MXN im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 103,10 Milliarden MXN, gegenüber 102,92 Milliarden MXN im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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