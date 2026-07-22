Ausblick: Grupo Aerop de Sureste mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo Aerop de Sureste wird am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 8,85 MXN. Dies würde einem Zuwachs von 23,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Grupo Aerop de Sureste 7,15 MXN je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,22 Milliarden MXN – ein Plus von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grupo Aerop de Sureste 8,72 Milliarden MXN erwirtschaften konnte.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 38,80 MXN je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 34,96 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 39,58 Milliarden MXN, gegenüber 37,24 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at