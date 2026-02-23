Ausblick: Grupo Aerop de Sureste stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grupo Aerop de Sureste gibt am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 9,16 MXN je Aktie gegenüber 11,38 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Grupo Aerop de Sureste im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 9,11 Milliarden MXN abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,02 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren, um 1,02 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 37,26 MXN aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 45,17 MXN je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 34,64 Milliarden MXN, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 31,33 Milliarden MXN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at