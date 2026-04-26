Ausblick: Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B wird am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,63 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,38 Prozent erhöht. Damals waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 199,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 14,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 174,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,80 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,76 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 979,5 Millionen USD, gegenüber 831,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at