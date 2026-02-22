Ausblick: Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B wird am 23.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 1,76 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 255,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 24,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,61 USD im Vergleich zu 5,57 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 919,1 Millionen USD, gegenüber 822,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

