Ausblick: Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B lädt am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,89 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B ein EPS von 1,67 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 20,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 255,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 210,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,13 USD im Vergleich zu 5,76 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 975,4 Millionen USD, gegenüber 831,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at