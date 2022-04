Ausblick: Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B wird am 25.04.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 15,82 MXN. Das entspräche einem Zuwachs von 86,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 8,48 MXN erwirtschaftet wurden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,22 Milliarden MXN – das würde einem Zuwachs von 49,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,48 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 73,57 MXN im Vergleich zu 58,98 MXN im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 10,48 Milliarden MXN, gegenüber 8,72 Milliarden MXN ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at