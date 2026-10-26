Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Aktie
WKN DE: A0LFES / ISIN: MX01OM000018
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) wird am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,18 MXN aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,90 MXN erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 15,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,54 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,93 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,76 MXN, während im vorherigen Jahr noch 13,83 MXN erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,41 Milliarden MXN umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 15,96 Milliarden MXN waren.
Redaktion finanzen.at
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