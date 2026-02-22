Ausblick: Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) wird am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,87 MXN je Aktie gegenüber 3,07 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,45 Milliarden MXN aus – eine Steigerung von 8,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) einen Umsatz von 4,12 Milliarden MXN eingefahren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,60 MXN, gegenüber 12,76 MXN je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 16,32 Milliarden MXN, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 15,07 Milliarden MXN generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at