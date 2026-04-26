Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Aktie
WKN DE: A0LFES / ISIN: MX01OM000018
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) präsentiert in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,54 MXN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,33 MXN je Aktie gewesen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent auf 3,59 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,57 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,97 MXN je Aktie, gegenüber 13,83 MXN je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 17,19 Milliarden MXN fest. Im Vorjahr waren noch 15,96 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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