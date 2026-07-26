Ausblick: Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,92 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,46 MXN in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,35 Milliarden MXN. Dementsprechend gehen die Experten bei Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,01 Milliarden MXN aus.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,57 MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,83 MXN vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 17,35 Milliarden MXN, nachdem im Vorjahr 15,96 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at