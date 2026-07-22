Ausblick: Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,08 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,80 Prozent erhöht. Damals waren 3,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 529,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 18,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 446,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 22,42 USD, gegenüber 18,21 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 2,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,94 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at