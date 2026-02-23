Ausblick: Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B präsentiert Quartalsergebnisse

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B wird sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,21 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B noch ein Gewinn pro Aktie von 5,66 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,51 Prozent auf 518,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 448,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 20,99 USD, gegenüber 24,64 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 1,94 Milliarden USD im Vergleich zu 1,71 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at