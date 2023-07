Ausblick: Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B wird am 24.07.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 86,97 MXN aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,37 Prozent verringert. Damals waren 90,00 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,22 Milliarden MXN – das würde einem Abschlag von 1,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,32 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 349,26 MXN aus, während im Vorjahreszeitraum 332,89 MXN vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,60 Milliarden MXN in den Büchern stehen werden, gegenüber 25,31 Milliarden MXN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at