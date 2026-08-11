Ausblick: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo gibt am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,118 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,29 Milliarden USD gegenüber 2,67 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 51,72 Prozent.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,462 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,26 Milliarden USD, gegenüber 10,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at