Grupo Aval Acciones y Valores Grupo Aktie
WKN DE: A1C0N1 / ISIN: COT29PA00025
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo veröffentlicht am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 22,45 COP je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 20,84 COP je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 59,59 Prozent auf 4.528,00 Milliarden COP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.206,34 Milliarden COP erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 83,62 COP, wohingegen im Vorjahr noch 71,75 COP vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19.039,60 Milliarden COP erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 43.440,10 Milliarden COP waren.
Redaktion finanzen.at
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