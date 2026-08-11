Grupo Aval Acciones y Valores Grupo Aktie
WKN DE: A1JQAK / ISIN: COT29PA00058
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 21,29 COP je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2,16 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 20,84 COP je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 58,47 Prozent auf 4.654,20 Milliarden COP. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Aval Acciones y Valores Grupo noch 11.206,34 Milliarden COP umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 81,45 COP, gegenüber 71,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 19.219,22 Milliarden COP geschätzt, nachdem im Vorjahr 43.440,10 Milliarden COP generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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