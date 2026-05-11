Grupo Aval Acciones y Valores Grupo Aktie

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WKN DE: A1JQAK / ISIN: COT29PA00058

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo lädt am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 11,85 COP. Im Vorjahresquartal waren 15,23 COP je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 4.463,66 Milliarden COP – das würde einem Abschlag von 60,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11.205,69 Milliarden COP erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 78,48 COP, während im vorherigen Jahr noch 71,75 COP erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18.801,44 Milliarden COP umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 43.440,10 Milliarden COP waren.

Redaktion finanzen.at

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