Ausblick: Grupo Bimbo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Grupo Bimbo stellt am 23.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,750 MXN. Das entspräche einem Zuwachs von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,650 MXN erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,43 Prozent auf 105,96 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Bimbo noch 107,50 Milliarden MXN umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,38 MXN aus. Im Vorjahr waren 2,58 MXN je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 428,58 Milliarden MXN, nachdem im Vorjahr 426,95 Milliarden MXN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at