Ausblick: Grupo Bimbo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Grupo Bimbo wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,842 MXN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Grupo Bimbo ein EPS von 0,780 MXN je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 107,42 Milliarden MXN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 108,04 Milliarden MXN aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,31 MXN prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,58 MXN je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 426,47 Milliarden MXN umgesetzt werden sollen, gegenüber 426,95 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at