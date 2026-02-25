Ausblick: Grupo Bimbo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupo Bimbo veröffentlicht am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,811 MXN. Das entspräche einem Zuwachs von 12,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,720 MXN erwirtschaftet wurden.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 107,84 Milliarden MXN – das würde einem Abschlag von 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 110,31 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,73 MXN je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,88 MXN je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 427,46 Milliarden MXN aus, im Gegensatz zu 408,34 Milliarden MXN im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at