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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Grupo Bimbo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grupo Bimbo wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,542 MXN. Dies würde einem Zuwachs von 32,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Grupo Bimbo 0,410 MXN je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Grupo Bimbo 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 100,69 Milliarden MXN verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Grupo Bimbo 103,73 Milliarden MXN umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,36 MXN, gegenüber 2,58 MXN je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 434,90 Milliarden MXN, nachdem im Vorjahr 426,95 Milliarden MXN generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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