Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV Aktie

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WKN: 724918 / ISIN: MX01GC2M0006

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV lädt am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 2,30 MXN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,45 MXN je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,85 Prozent auf 4,79 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,03 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 15,86 MXN je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 17,47 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 26,21 Milliarden MXN, gegenüber 27,05 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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